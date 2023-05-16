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Tatvan'da kızını silahla vuran baba intihar etti

Tatvan'da kızını silahla vuran baba intihar etti

3. Sayfa Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir baba silahla kızını vurduktan sonra intihar etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir baba silahla kızını vurduktan sonra intihar etti.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Baba M.G., henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evde bulunan kızı F.Ö.'yü silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesine koşan aile sakinleri ve komşular, baba M.G. ve kızı F.Ö.'yü kanlar içinde buldu. Hemen sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri baba M.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır şekilde yaralan F.Ö. ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar Bitlis Tatvan Baba 3. Sayfa Haberler

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