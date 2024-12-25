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Tatvan'da KGYS Kameralarına Yansıyan İlginç Trafik Kazaları

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan hafif maddi hasarlı trafik kazaları dikkat çekti. Farklı kazalarda çeşitli araçlar birbirine çarparken, can kaybı yaşanmadı ve maddi hasar meydana geldi.

Tatvan'da KGYS kameralarına yansıyan ilginç kazalar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Tatvan ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan birbirinden ilginç kazalar dikkat çekti. Sanayi bölgesinde meydana gelen ilk kazada, dönüş yapmak isteyen bir minibüse, Bitlis istikametinden gelen araç çarptı. İkinci kazada ise Ahlat istikametine giden bir otomobil, virajı alamayarak orta refüje çarptı. Bir diğer kaza Ahlat istikametinden gelen bir minibüs ile yola dikkatsiz bir şekilde çıkan kapalı kasa kamyonetin çarpışmasıyla gerçekleşti. Dördüncü kazada, Tatvan istikametinden Van yönüne seyir halinde olan bir minibüs, kırmızı ışık ihlali yaparak ara yoldan gelen otomobile çarptı. Son kazada ise Van istikametine giden bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce bir manavın kasalarına, ardından iki araca ve son olarak bir dükkana çarptı. Meydana gelen kazalarda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

Tatvan'da KGYS Kameralarına Yansıyan İlginç Trafik Kazaları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - 3.Sayfa
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