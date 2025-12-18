Bitlis'te 1 organizatör tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilirken, organizatör tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan ilçe kırsalında istihbari çalışmalar sonucu 15 Aralık günü göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 1 organizatör ve Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatör S.D. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi. - BİTLİS
