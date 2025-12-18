Haberler

Bitlis'te 1 organizatör tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilirken, organizatör tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan ilçe kırsalında istihbari çalışmalar sonucu 15 Aralık günü göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 1 organizatör ve Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatör S.D. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi. - BİTLİS

