Polisler soğuk havaya aldırış etmeden Van Gölü'ne girip vatandaşı kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aşırı alkollü olduğu değerlendirilen bir şahıs Van Gölü'ne girdi. Olay yerine gelen polis memurları, soğuk havaya rağmen elbiseleriyle göle girerek şahsı kurtardı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aşırı alkollü olduğu değerlendirilen bir şahıs Van Gölü'ne girdi. Olay yerine gelen Tatvan Emniyetine bağlı ekiplerden iki polis memuru, soğuk havaya aldırış etmeden elbiseleriyle göle girerek şahsı sudan çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.30 sıralarında Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Aşiyan Düğün Salonu civarında, E.D. (26) isimli şahsın aşırı alkollü olduğu halde Van Gölü'ne girdiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memuru, soğuk havaya rağmen kıyafetleriyle göle girerek şahsa ulaştı. Polisler, su içerisindeki E.D.'yi güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Sudan çıkarılan şahıs, bilinci açık şekilde 112 ekibine teslim edildikten sonra Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aşırı alkollü olduğu değerlendirilen E.D.'nin gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
