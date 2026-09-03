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Tatvan'da 150 Personelle Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması

Tatvan'da 150 Personelle Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde 11 ayrı noktada, 150 personelin katılımıyla eş zamanlı genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 ayrı noktada, 150 personelin katılımıyla eş zamanlı genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

Tatvan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 20.00 ila 22.00 arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda kişi ve araç sorgulanırken, aranan şahıslar ile yoklama kaçakları tespit edildi. Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 98 personelin katılımıyla 6 farklı noktada gerçekleştirilen 'Şok Yol Kontrol Noktası' faaliyetinde 712 şahıs ve 458 araç sorgulandı. Denetimlerde 2 araca ve 1 şahsa cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Toplam 311 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 7 aranan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Şok Asayiş-Aranan Şahıslar' uygulaması kapsamında ise ilçenin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada 573 şahıs ve 160 araç sorgulanırken, 8 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 8 yoklama kaçağı tespit edilirken, 1 araç sürücüsüne 80 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaymakam Demirer uygulama noktalarını ziyaret etti

Uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin çalışmalarını yerinde takip eden Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede huzur ve güven ortamının en üst seviyede tutulmasının amaçlandığını belirtti. Kaymakam Demirer, "Bugün 11 ayrı noktada 150 personelimizle eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızın gerçekleştirdiği genel asayiş uygulamasına dahil olduk ve arkadaşlarımızın çalışmalarını yerinde takip ettik. İlçemizde yoğun bir nüfus var. Yaz aylarının sonlarına gelmiş olsak da bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gezi amacıyla ilçemizi ziyaret eden misafirlerimiz bulunuyor. Amacımız, misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde tatillerini geçirmelerini sağlarken hemşehrilerimize de en iyi güvenlik ve asayiş hizmetini sunmak. Arkadaşlarımız da bugün bu amaç ve hedef doğrultusunda uygulamalarını gerçekleştiriyor. Tatvanımızın huzurunu ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmak için gayret ve çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz. İnşallah uygulamalarımız ilerleyen günlerde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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