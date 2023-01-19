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Tatil için Karasu'ya geldi, iki gündür haber alınamıyor

3. Sayfa Haberleri

Tatil için Karasu'ya geldi, iki gündür haber alınamıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen şahıstan 2 gündür haber alınamıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen şahıstan 2 gündür haber alınamıyor. "Yürüyüş yapacağım" diyerek evden ayrılan şahsı ekipler her yerde arıyor.

Edinilen bilgiye göre, özel şoför olarak çalışan 41 yaşındaki Özkan Yılmaz, 12 Ocak tarihinde tatil için Karasu ilçesine geldi. 17 Ocak'ta komşusu ile görüştükten sonra "yürüyüş yapacağım" diyerek Yalı Mahallesi'nde bulunan evinden ayrılan Özkan Yılmaz'dan bu tarihten beri bir daha haber alınamadı. Yılmaz'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine ekipler ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK-18) Özel Timi adı verilen su altı ve su üstü arama kurtarma dalgıç timi ile Karasu Kolluk Destek Tim Komutanlığı da denizde ve karada arama faaliyetlerini sürdürüyor. Herhangi bir hastalığı ve borcu olmadığı öğrenilen Özkan Yılmaz'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi istenildi. Öte yandan, kayıplara karışan Yılmaz'ın evden çıktığı esnada son görüntüsü de güvenlik kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Özkan Yılmaz Sakarya Karasu 3. Sayfa Haberler

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