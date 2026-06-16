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Tartıştığı şahsı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Tartıştığı şahsı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişinin iş yerini basarak silahla öldüren U.E., jandarma ve polis ortak operasyonuyla Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde daha öncesinde tartıştığı kişinin iş yerini basarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Haziran'da Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. ile husumetli olduğu Sinan Güleç (40) arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. U.E., tartışmanın ardından akşam saatlerinde Güleç'in Alatarla köyünde aşçı olarak çalıştığı yemek fabrikasını bastı. U.E. Güleç'e silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sinan Güleç, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın ardından U.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki incelemeler neticesinde U.E.'nin Eskişehir Sivrihisar ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ve jandarma ortak operasyonuyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'den Kastamonu'ya getirilen Uğur E., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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