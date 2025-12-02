Düğünlerdeki taşkınlığı önlemek için kolluk kuvvetleri harekete geçti
Bolu'nun Taşkesti beldesinde, düğünlerde yaşanan taşkınlık ve kavgaların önüne geçmek amacıyla polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alacak. Alkol alanların neden olduğu olaylar sonrasında yeni uygulama başlatıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, düğünlerde yaşanan taşkınlık ve kavgalar sebebiyle artık düğünlerde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alacak.
Taşkesti beldesindeki düğünlerde alkol alan kişilerin düğün salonu ve çevresinde taşkınlık çıkarması üzerine, yeni bir uygulamaya başlatıldı. Buna göre, Taşkesti'de düzenlenecek düğünlerde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alacak. Ayrıca, polis ve jandarma ekiplerinin taşkınlık yapan kişileri yakaladığında cezai işlem uygulayacak. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa