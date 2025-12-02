Düğünlerdeki taşkınlığı önlemek için kolluk kuvvetleri harekete geçti

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, düğünlerde yaşanan taşkınlık ve kavgalar sebebiyle artık düğünlerde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alacak.

Taşkesti beldesindeki düğünlerde alkol alan kişilerin düğün salonu ve çevresinde taşkınlık çıkarması üzerine, yeni bir uygulamaya başlatıldı. Buna göre, Taşkesti'de düzenlenecek düğünlerde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alacak. Ayrıca, polis ve jandarma ekiplerinin taşkınlık yapan kişileri yakaladığında cezai işlem uygulayacak. - BOLU