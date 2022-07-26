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Öfkesine yenik düşen şahıs, tartıştığı sevgilisine kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da tartıştığı kız arkadaşı Songül E.'ye kurşun yağdırarak kaçan şüpheli polis merkezine teslim oldu. Bacağından vurulan Songül E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da Songül E. erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinde bulunan tabanca ile kız arkadaşı Songül E.'ye kurşun yağdırdı. Sol dizinden yaralanan Songül E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Songül E. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN SEVGİLİ TESLİM OLDU

Tedavi altına alınan Songül E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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