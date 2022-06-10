Tartıştığı kişiyi şehrin ortasında av tüfeğiyle ağır yaraladı - Haberler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vuran şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde meydana gelen olayda, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi tartışmaya başladı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında av tüfeğini alan saldırgan ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA