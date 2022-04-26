Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildiSAKARYA Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan tartışmanın büyümesi neticesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile biten kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye...

Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildi

SAKARYA Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan tartışmanın büyümesi neticesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile biten kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Nisan Cumartesi günü Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çoban ile E.T. isimli kişilerin arasında trafikte tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda E.T., aracından aldığı silahla Çoban'ı vurarak yanındaki R.G. adlı şahısla birlikte bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, E.T. ve R.G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

"Sokak ortasında kurşun yağdırdığı anlar kamerada"

Öte yandan, 31 yaşındaki Murat Çoban'ın ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Murat Çoban ile şüpheli E.T.'nin kavga etmesi, bazı vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması, şüpheli E.T.'nin koşarak aracına gitmesi ve silahı aldıktan sonra Murat Çoban'a kurşun yağdırması yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title