Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kişinin kavga ettiği kişileri tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan M.B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tartıştığı kişileri tüfekle böyle kovaladı

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kişinin kavga ettiği kişileri tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kameralarıyla anbean kaydedilen silahlı kovalamaca 2 gün önce Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşandı. Görüntülerde bir kişinin uzun namlulu bir tüfekle iki kişiyi ateş ederek kovaladığı görüldü. Olay sonrası gözaltına alınan M.B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.