Tartıştığı kişileri tüfekle böyle kovaladı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kişinin kavga ettiği kişileri tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan M.B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Tartıştığı kişileri tüfekle böyle kovaladı
YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kişinin kavga ettiği kişileri tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik kameralarıyla anbean kaydedilen silahlı kovalamaca 2 gün önce Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşandı. Görüntülerde bir kişinin uzun namlulu bir tüfekle iki kişiyi ateş ederek kovaladığı görüldü. Olay sonrası gözaltına alınan M.B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Ekinci - 3. Sayfa