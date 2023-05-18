Tartıştığı karısını sokak ortasında öldüren koca adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te tartıştığı eşi Dilek Özdemir'i sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Nazım Özdemir, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Eşi tarafından öldürülen Dilek Özdemir'in cansız bedeni ise adli tıptaki işlemler sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazım Özdemir (44) ile eşi Dilek Özdemir (43) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma evden sokağa taştı. Nazım Özdemir, tartışma sırasında cinnet getirerek 3 çocuğunun annesi eşi Dilek'e pompalı tüfekle ateş etti.

Talihsiz kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Kafasına isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan talihsiz kadın, kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Dilek Özdemir'in cansız bedeni, öğle saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Katil zanlısı koca adli makamlara sevk edildi, 'neden yaptınız' sorularını cevapsız bıraktı

Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Nazım Özdemir ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlısı koca, emniyette tamamlanan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Katil zanlısı koca, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, 'eşinizi neden öldürdünüz' sorularını ise cevapsız bıraktı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP