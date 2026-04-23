Tartıştığı husumetlileri bir gün sonra kurşun yağdırdı: 1 ölü

Diyarbakır'da dün kavga ettiği bir grup tarafından bugün silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Mazlum Şiyar Balsak, dün kavga ettiği bir grupla karşılaştı. Grubun ateş etmesi sonucu Mazlum Şiyar Balsak, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Balsak, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çağlı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı