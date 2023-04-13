Tartıştığı eşini ve çocuğunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tartıştığı eşini ve oğlunu bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Eski Medrese Sokak'ta yaşayan S.A. (46), eşi ve oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, eşi N.A. (43) ile oğlu K.A.'yı (19) bıçaklayarak yaraladı. Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın ve oğluna ilk müdahale yapıldı. Ardından K.A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı. - KASTAMONU