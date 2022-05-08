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Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

Malatya'da bir kişi, tartıştığı 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçakla yaralandı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Malatya'da bir kişi, tartıştığı 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnderesi TOKİ konutlarında ikamet eden M.Ö. ile oğlu U.Ö. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada U.Ö., elindeki bıçakla babasını sol kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, U.Ö. gözaltına alınarak Çocuk Şube'ye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Fırat, 3. Sayfa, Haberler

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