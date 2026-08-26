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Diyarbakır'da kardeş kavgası: Ağabey bıçakla öldürüldü

Diyarbakır'da kardeş kavgası: Ağabey bıçakla öldürüldü
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir şahıs, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir şahıs, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallesi'nde Y.A. (18) ile ağabeyi Mehmet A. (23) arasında iddiaya göre borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada kardeşi tarafından bıçaklanan Mehmet A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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