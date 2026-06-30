Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (31) yönetimindeki 33 ANB 749 plakalı traktör, Takbaş Mahallesi istikametine seyir halindeyken araçta yolcu olarak bulunan annesi Selda Kaya (51) düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Selda Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı