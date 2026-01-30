Haberler

Mersin'de trafik kazası : 2 yaralı

Mersin'de trafik kazası : 2 yaralı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarın Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K. C.'ın kullandığı 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Takla atarak duran hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
