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Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 141 bin TL ceza kesildi

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 141 bin TL ceza kesildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü tespit edilerek 141 bin TL para cezası kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü tespit edilerek 141 bin TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri internette asayiş ve trafik ihlallerine yönelik sanal devriye ve denetim çalışmaları yaptı. Yapılan denetimlerde "Tarsus TAŞTİ (Otogar Yolu)" başlığıyla paylaşılan video içeriği Tarsus Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince incelendi. Yapılan incelemede trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve araç sahibi K.A. belirlendi. Araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı okunmasına veya okunmamasına neden olacak şekilde plakanın kapatılması ile trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer usul ile yasaklara uyulmaması hükümlerince 141 bin TL idari para cezası kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise trafik güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan her türlü kural ihlaline karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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