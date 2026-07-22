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Tır, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Tır, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Mersin Tarsus'ta otoyolda tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu anne ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdülbesim Ü. idaresindeki 33 BAJ 462 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Hasan İpek yönetimindeki 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, arkada oturan anne Fatma (69) ile oğlu Harun İpek (23) hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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