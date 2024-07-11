Sulama kanalında ceset alarmı! 53 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sulama kanalındaki cansız bedeni görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkartarak morga kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞLAR TELEFONA SARILDI

Olay, Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce ekiplere haber verdi.

KANALDA ERKEK CESEDİ BULDULAR

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanalda yaptığı çalışmada bir erkek cesedi olduğunu belirledi.

CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bulunduğu yerden çıkarılan cesedin 53 yaşındaki M.A.'ya ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.