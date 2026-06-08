Tarsus'ta sulama kanalına düşen şahıs ölümden döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşların dikkati sayesinde sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar duruma müdahale edip şahsı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Baygın halde sudan çıkarılan Mustafa Ateş'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ateş, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Ateş'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı