Otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. idaresindeki 34 plakalı otomobil, seyir halindeyken İbrahim Bozdağ (55) yönetimindeki 01 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Bozdağ olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ş.C. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı