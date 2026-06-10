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Tarsus'ta otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Tarsus'ta otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin önce bariyerlere ardından park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Emir Yılmaz (18) idaresindeki otomobil, Adana-Mersin Otoyolu Mersin istikameti Ziyaret Tepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis alanında önce bariyerlere sonra park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Emir Yılmaz hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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