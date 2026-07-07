Haberler

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiömerli Mahallesi 1337 Sokak'ta Hürriyet Camii önündeki kavşakta yaşandı. Alınan bilgilere göre, farklı yollardan gelen iki motosiklet, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla motosikletler devrildi, 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin gelerek çarpışma anları yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor

Ankara'da tarihi adım! Bu imza dünyada dengeleri değiştirebilir
Güney Kıbrıs'ta gece kulübünde patlama

Güney Kıbrıs'ta gece kulübünde patlama: Failler aranıyor
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Fırsatçılar zam yaptı, bakanlık hemen harekete geçti
Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden 'güvenlik' paneli: Rusya, NATO'ya meydan okur mu?

Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden 'güvenlik' paneli
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek
Ece kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş! Acılı anne: Evime patates almak haram

Ece kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti