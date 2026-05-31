Haberler

Tarsus'ta günlerdir aranan zihinsel engelli şahıs derede ölü bulundu

Tarsus'ta günlerdir aranan zihinsel engelli şahıs derede ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 gün önce kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök, arama çalışmaları sonucu bir dere yatağında ölü olarak bulundu. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Olukkoyağı Mahallesi'nde kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök'ten acı haber geldi. 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Gök, yürütülen arama çalışmaları sırasında bir dere yatağında ölü bulundu.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen İlyas Gök'ün kaybolmasının ardından bölgede arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Dağlık ve ormanlık alanlarda sürdürülen aramalar sırasında Gök'ün cansız bedenine bir dere yatağında ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Gök'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

İlyas Gök'ün vefatı, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest

Ve beklenen oldu!

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Anıtkabir'de yapılmak istenen saygısızlığa müsaade etmedi

Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi

Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor