Mersin'de 23 yaşındaki genç ırmakta boğuldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Cansız bedenine 200 metre ileride ulaşıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı Mahallesi'nde bulunan Keşbükü Irmağında serinlemek için suya giren genç boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Emrullah Öztürk(23) adlı genç Keşbükü Irmağında suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Emrullah Öztür'ün cansız bedenine suya atladığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı