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Tarsus'ta ehliyetinin süresi dolan sürücülere yönelik denetim

Tarsus'ta ehliyetinin süresi dolan sürücülere yönelik denetim
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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik ekipleri, sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine yönelik denetim yaptı. Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanan bir sürücüye 4 bin 712 TL para cezası uygulandı. Yetkililer, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini hatırlatarak sürücüleri uyardı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, ehliyetlerinin yenileme süresini geçiren sürücüler kontrol edildi. Ekipler, 2016 yılında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi gerektiğini hatırlatarak, sürücülere bilgilendirmede bulundu. Denetimlerde süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı tespit edilen sürücüye 4 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, eski tip sürücü belgelerinde ticari araç sürücülerinin ehliyetlerini 5 yılda bir, hususi araç sürücülerinin ise 10 yılda bir yenilemeleri gerektiğini belirterek, sürelerini geçiren sürücülerin hem idari yaptırımla karşılaşmaması hem de mağduriyet yaşamaması için ehliyetlerini zamanında yenilemeleri çağrısında bulundu. Trafik ekiplerinin sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine yönelik denetimlerini ilçe genelinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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