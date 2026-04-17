Haberler

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kamyonet tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonetin karşı şeride geçerek tırla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametine seyir halindeki Ahmet A. (40) idaresindeki 27 AHH 663 plakalı kamyonet, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak karşı şeride uçtu. Kamyonet, karşı şeritte Gaziantep istikametine seyir halinde olan S.A. kontrolündeki 13 ABA 722 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette yolcu olarak bulunan Halil Çelik'in hayatını kaybettiğini, sürücü Ahmet A.'nın ağır yaralandığını belirledi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, Çelik'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Osmaniye istikameti trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Avrupa'dan satın aldıkları takımı açıkladı

G.Saraylı yönetici, Avrupa'dan satın aldıkları ünlü takımı açıkladı