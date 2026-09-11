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Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ö. (58) idaresindeki 34 MNU 812 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Ö.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ö.Ö.'nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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