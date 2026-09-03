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Kaynarca'da Kontrolsüz Ateş 4 Dönüm Alanı Yaktı

Kaynarca'da Kontrolsüz Ateş 4 Dönüm Alanı Yaktı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarlada yakılan ateşin kontrolsüz kalması sonucu otluk alana sıçrayan yangında 4 dönümlük alan yandı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarlada kontrolsüz şekilde yakılan ateşin otluk alana sıçraması sonucu çıkan yangında 4 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Kaynarca ilçesi Emirdağ mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, tarlada yakılan ateş kontrol dışına çıkarak çevredeki otluk alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 4 dönümlük otluk alan yandı. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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