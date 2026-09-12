Tarlada çıkan örtü yangını ahırı kullanılmaz hale getirdi
+39 sitede yayında
Güncelleme:
Kastamonu’nun Cide ilçesinde örtü yangınının sıçradığı ağır kullanılmaz hale geldi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde örtü yangınının sıçradığı ağır kullanılmaz hale geldi.
Olay, Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Beklioğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tarlada çıkan örtü yangını kısa sürede büyüyerek tarlanın bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı