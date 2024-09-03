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Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 15 yaralı

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Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 15 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi girişinde mevsimlik işçilerini taşıyan M.A. idaresindeki 23 BP 449 plakalı Ford marka minibüs ile N.A. yönetimindeki 68 KE 824 plakalı Kia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmada otomobil ve minibüs hurdaya dönerken, minibüs sürücüsü ve minibüste yolcu olarak bulunan M.A., B.A., M.A., Z.A., A.A., H.K., M.K., S.K., A.K., A.K. ve M.K., otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.O. ile D.B. olmak üzere 15 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslara Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Aksaray 3-sayfa Güncel trafik Tarım Yaşam Kaza

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