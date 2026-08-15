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Mudanya'da Tarım Arazisinde Yangın: Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Mudanya'da Tarım Arazisinde Yangın: Evlere Sıçramadan Söndürüldü
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Dereköy Mahallesi Koca Orman mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörlerle destek verdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, bağ evlerine ulaşmadan söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle çevrede bulunan evlere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Dereköy Mahallesi Koca Orman mevkiinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede şiddetlendi. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile beraber Büyükşehir itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangın yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangının ilk anlarında bölgede bulunan köylüler de traktör arkası su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yakındaki bağ evlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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