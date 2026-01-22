Haberler

Kastamonu'da üç katlı tarihi konak yangında küle döndü

Güncelleme:
Yangın, merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan üç katlı tarihi konakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Tadilat halinde olduğu öğrenilen konakta çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Kastamonu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında üç katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, iki evinde çatısında büyük oranda hasar oluştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
