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Tarihi kale depremde hasar aldı, doludan kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Tarihi kale depremde hasar aldı, doludan kurtuldu

Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören tarihi Gaziantep Kalesi, gece yağan şiddetli sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolulardan hasar almadan kurtuldu.

Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören tarihi Gaziantep Kalesi, gece yağan şiddetli sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolulardan hasar almadan kurtuldu.

Tarihi günümüzden 6 bin yıl geçmişe dayanan ve kalkolitik döneme uzanan bir höyük üzerinde kurulduğu tahmin edilen Gaziantep Kalesi'nin kalıntıları binlerce yıl dayanarak, günümüze ulaşmıştı. Gaziantep Kalesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hasar almıştı. Depremin ardından ise kalenin yıkılan duvar ve burçlarının parçaları ve enkazın büyük bir bölümü temizlenmişti. Kale, bölgeyi vuran depremlerden 39 gün sonra meydana gelen şiddetli dolu ve sağanak yağışlarını ise hasarsız atlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Kalesi Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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