Haberler

Orman yangınında hasar gören ağaçları taşıyan tır devrildi: 3 yaralı

Orman yangınında hasar gören ağaçları taşıyan tır devrildi: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orman yangınlarında zarar gören ağaçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarında zarar gören ağaçları taşıyan tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Taralı ilçesinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında hasar gören ağaçların bölgeden kaldırılması için yüklendiği tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada C.K.K., M.B. ve M.Ü. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...