Orman yangınında hasar gören ağaçları taşıyan tır devrildi: 3 yaralı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orman yangınlarında zarar gören ağaçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Taralı ilçesinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında hasar gören ağaçların bölgeden kaldırılması için yüklendiği tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada C.K.K., M.B. ve M.Ü. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA