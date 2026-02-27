Haberler

Tanker altında kalan yaya, hayatını kaybetti

Tanker altında kalan yaya, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da, tanker altında kalan yaya, feci şekilde hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, tanker altında kalan yaya, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Şehit Cem Özgül İlkokulu yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya C.T., idaresindeki 02 BB 746 plakalı tanker çarptı. Tankerin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kimlik bilgileri tespit edilemeyen ve yaşının 50-55 olduğu tahmin edilen yaya için olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden erkek şahsın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölen şahsın kimlik tespiti için araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var