Tanker altında kalan yaya, hayatını kaybetti

Adıyaman'da, tanker altında kalan yaya, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Şehit Cem Özgül İlkokulu yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya C.T., idaresindeki 02 BB 746 plakalı tanker çarptı. Tankerin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kimlik bilgileri tespit edilemeyen ve yaşının 50-55 olduğu tahmin edilen yaya için olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden erkek şahsın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölen şahsın kimlik tespiti için araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı