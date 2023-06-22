Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tanju Özcan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi! Tanju Özcan kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Tanju Özcan hakkında araştırmalar yapılıyor. Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi!
TANJU ÖZCAN KİMDİR?
12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Babasının adı Galip, annesinin adı Emine'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce, Orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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