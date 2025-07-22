Tamir için servise getirilen telefon bomba gibi patladı

Kastamonu'da teknik servise tamir için getirilen cep telefonunun bataryası, işlem sırasında bomba gibi patlayarak alev aldı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı.

Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Şehit Cemal Tepeli Sokak'ta bulunan teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, cihaz ısıtıldığı sırada bir anda alev aldı. Yangın ilk müdahaleyle söndürülemeyince batarya iş yeri dışına çıkarılarak kendi kendine yanması beklendi.

Yaşanan patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşletme sahibi Bilal Canlı, "Devletin sertifika aldırdığı bir usta öğreticiyim. Patlayan batarya daha önce başka bir ilde değiştirilmiş ve kalitesiz bir üründü. Cihazı 50-60 derece ısıtırken batarya alev aldı. Bu tür durumlar evde ya da arabada yaşansa büyük felaket olurdu. Batarya gibi enerji depolayan ürünlerde kalite çok önemli" dedi.

Cihazın sahibine sorunsuz şekilde teslim edildiğini ifade eden Ahmet Canlı ise, "Şişmiş batarya değişimi için bırakıldı. Kapağını açtıktan kısa bir süre sonra batarya patladı. Hızlıca müdahale ettik, dışarı çıkardık. Cihazı yeniden toplayarak aynı gün sahibine teslim ettik. Şu an sorunsuz şekilde kullanılıyor" diye konuştu.

Canlı ayrıca, vatandaşlara telefonları sabaha kadar şarjda bırakmamaları yönünde uyarıda bulunarak, "Şarj yüzde 20'nin altına düştüğünde takılmalı, yüzde 90'a geldiğinde çıkarılmalı. Ayrıca her telefonun şarj gücü farklıdır. Uyumlu ve kaliteli kablo ile adaptör kullanılmalı" dedi. - KASTAMONU