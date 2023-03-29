Tamir ettiği aracın altında kalan işçi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tamir ettiği aracın altında kalan işçi, ağır yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesi İnebolu Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaportacı olarak çalışan Ramazan K.'nin tamir ettiği araç üzerine devrildi. Aracın altında kalan Ramazan K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan K., İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ramazan K., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KASTAMONU