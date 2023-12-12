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Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yüz Tarayıcı Kameralarla 10 Kişi Gözaltına Alındı

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Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, yüz tarayıcı kameralar yardımıyla yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı. Kameralar, saniyeler içinde ekiplere bilgileri göndererek aynı anda yakalanmalarını sağladı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, yüz tarayıcı kameralar yardımıyla yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, yakın zamanda caddenin birçok noktasına 100 adet yerleştirdiği yüz tarayıcı kameralar ile çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giriş yaptığı belirlenen ve çeşitli suçlardan araması bulunan 10 şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısları fark eden kameralar, saniyeler içinde ekiplere bilgileri göndererek aynı anda yakalanmalarını sağladı. Yakalanan kişiler, işlemlerin devamı için karakola götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güven Timleri Şube Müdürlüğü İstiklal Caddesi Taksim Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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