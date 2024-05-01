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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi trafiğe açıldı

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İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstiklal Caddesi İstanbul Taksim İstanbul Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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