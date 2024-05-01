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Taksim'e çıkan yollar kapatıldı! Ülkesine dönecek turistler yürümek zorunda kaldı

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İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Taksim'e çıkan yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Otellerde kalan ve dönüş yolculuğuna çıkacak olan turistler de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikaların kutlama yapmak istediği Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah erken saatlerde Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Hareketliliğin olmadığı Taksim'de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Farklı ülkelerden İstanbul'a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de havalimanına gidecek transfer bulamayınca valizleriyle alandan ayrıldı.

BELEDİYE PERSONELİNE DE İZİN VERİLMEDİ

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs Taksim turist Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

David Steinberger:

Ben turist olsam bir daha gelmem rezalet

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