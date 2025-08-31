Taksim'de Transların Saldırısı: 6 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Taksim'de erkek bir şahsı sopalar ile döven 6 trans yakalandı.

Beyoğlu Taksim'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda sokakta yürüyen bir erkek, bir grup transın saldırısına uğramıştı. Ne olduğunu anlamayan şahıs kaçmaya çalışırken, sokak üzerinde yaşanan arbede bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin A.A. (23), Ö.F.B. (20), M.Ç. (23), Y.K. (34), D.G. (38) ve B.K. (28) olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL