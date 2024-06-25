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Taksim'de Tehditler Savuran Şüpheli Gözaltına Alındı

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Taksim Meydanı'nda bağırarak koşan ve etrafa tehditler savuran şüpheli, güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Taksim'de bağırarak koşan ve etrafa tehditler savuran şüpheli, meydanda görev yapan güven timleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, birdenbire çığlık atmaya başladı. Taksim Meydanda görevli olan güven timleri şüpheli şahsı izlemeye aldı. Bir süre sonra "öldürmek istiyorum" şeklinde bağıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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