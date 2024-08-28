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Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti

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Antalya'da bir taksici sabah saatlerinde işe gitmek isteyen hemşireyi taciz etti. 50 yaşlarında olduğu iddia edilen taksici, genç kadını sözlü olarak taciz etmesinin ardından telefon numarasını almaya çalıştı. Tacize uğrayan kadın o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Antalya'da sabah saatlerinde işe gitmek için taksiye binen bir hemşire, şoförün tacizine uğradı. Bu duruma teki gösteren kadın, cep telefonu kamerasıyla tüm olan biteni kaydetti.

NUMARASINI İSTEYİP EVİNİ SORDU

50 yaşlarında olduğu iddia edilen taksici, genç kadını sözlü olarak taciz etmesinin ardından telefon numarasını almaya çalıştı. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran hemşire, "Numaramı istediniz. Evin neresi diye de sordunuz?" diyerek şoföre tepki gösterdi. Şoför de "Kötü amaçlı demedim" diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Cep Telefonu 3-sayfa Antalya Antalya Antalya Hukuk 3.Sayfa Kadın Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Aysegulll:

Benmi yanlış düşünüyorum acaba taksi çagırıp şöför koltugunun yanına oturmak ??? Hiç bir şekilde taksicinin yanına oturmam mesafe her zaman iyidir ne olursa olsun

52
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A. Erol:

amerikada herkes herkesten numarasını istiyor gayet özgürce.

9
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Mustafa Yeşilyurt:

czech taxi cok izlemis

19
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Hayri:

Baba acıkmış tansiyonu düşmüş ne dediğini farketmemiş

6
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Vatandaşın biri:

Arka koltuk denen bir şey var be kadın!

1
0
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