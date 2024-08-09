Alacak- verecek meselesinde taksici arkadaşını katletti

Samsun'da evine gittiği taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINI 3 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşı Ahmet Can F.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre Baş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olaydan sonra firar eden Ahmet Can F. polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ahmet Can F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.