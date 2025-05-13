ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı, geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

Takma Dişini Yutan Vatandaş Jandarma'nın Kahramanlığı ile Kurtuldu

Takma Dişini Yutan Vatandaş Jandarma'nın Kahramanlığı ile Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da trafik kontrolü sırasında takma dişini yutan bir yaşlı adam, Jandarma personelinin uyguladığı 'heimlich' manevrası sayesinde boğulma tehlikesinden kurtuldu. O anlar, Jandarma'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Takma dişini yutan vatandaş, Jandarma personelinin 'heimlich' manevrasıyla böyle kurtuldu

ANKARA - İstanbul'da trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, Jandarma personelinin 'heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu.

Silivri'de meydana gelen olayda, trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, Jandarma personelinin uyguladığını 'heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu. Kahraman personelin yaka kamerasına yansıyan o anlar Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.