Takma Dişini Yutan Vatandaş Jandarma'nın Kahramanlığı ile Kurtuldu
İstanbul'da trafik kontrolü sırasında takma dişini yutan bir yaşlı adam, Jandarma personelinin uyguladığı 'heimlich' manevrası sayesinde boğulma tehlikesinden kurtuldu. O anlar, Jandarma'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Takma dişini yutan vatandaş, Jandarma personelinin 'heimlich' manevrasıyla böyle kurtuldu
ANKARA - İstanbul'da trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, Jandarma personelinin 'heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu.
Silivri'de meydana gelen olayda, trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, Jandarma personelinin uyguladığını 'heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu. Kahraman personelin yaka kamerasına yansıyan o anlar Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa